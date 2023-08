A través de sus cuentas en redes sociales, Universidad de Chile siempre saluda a sus actuales y ex jugadores que cumplen años, a modo de agradecimiento por lo que dieron por la institución.

Pues bien, este miércoles no fue la excepción y fue así como la U saludó al atacante, Felipe Mora, quien este 2 de agosto está cumpliendo 30 años de vida y que los celebra en Estados Unidos, donde defiende la camiseta del Portland Timbers.

“Un goleador campeón y azul de corazón cambia de folio este miércoles. Que sea una gran década, Pipe! Felices 30 de parte de todo el pueblo azul que siempre te recuerda”, decía la publicación llena de amor por quien fue el máximo artillero en la última corona del equipo, obtenida el año 2017.

Sin embargo, la imagen que acompañaba dichas palabras, tendió a confundir a los seguidores de la cuenta de la institución, quienes pensaron que se trataba de un último golpe de mercado, pese a que el libro de pases cerró la semana pasada y a eso sumar, quienes a veces no están tan informados al respecto.

Se pudieron apreciar reacciones tales como “Hermano pensé lo habían fichado, ya me había ilusionado”, “pensé que llegaba a la U, me la hicieron”, “no me ilusionen de esa forma”, “por un segundo pensé que lo estaban presentando como nuevo refuerzo”, “pensé que era nuevo fichaje, los odio”, “pensaba que había vuelto, gracias por jugar con mis sentimientos, ni mi ex se atrevió a tanto”, entre otras singulares respuestas.

El saludo al delantero de parte de la U (Captura Instagram)

No obstante, el futbolista tiene contrato vigente con el cuadro gringo hasta fines del año 2025, razón por lo cual aún tiene vínculo con el Timbers. De todos modos, el Guaje Cazador también respondió a la publicación del club. “Se les extraña! Muchas gracias por el cariño de siempre”, escribió Mora.