El ex U que quedó fuera de la Generación Dorada: "Me daba un poco de lata pensar que podría haber sido parte"

Cristián “Banana” Suárez fue parte importante de la Selección Chilena Sub 20 que llegó al tercer lugar en el Mundial de Canadá 2007. Allí fue muy cercano a Mauricio Isla y Alexis Sánchez. Sin embargo, no tuvo el mismo destino, ya que no formó parte de la Generación Dorada del fútbol chileno.

“Reconozco que me daba un poco de lata pensar que yo podría haber sido parte de eso. Pero obvio que me alegraba por Mauricio, por Alexis, por Gary. Se lo merecían”, dice el ex defensor de la Universidad de Chile en conversación con Las Últimas Noticias.

El actual jugador de Palestino confesó que con el Huaso mantiene comunicación. “Siempre nos mandamos mensajes o saludos. Con Mauricio es con quien tengo más contacto, pero hace mucho que no nos juntamos. Quedamos en vernos, ponemos fechas tentativas, pero al final él o yo no podemos”.

Cristian Suárez jugó en la Universidad de Chile entre 2014 y 2016 (Foto: Ramon Monroy/Photosport)

Banana explicó cómo se fue haciendo de un puesto de titular en la Sub 20 de José Sulantay, pese a que no era titular en Unión San Felipe. “Fui ganando confianza en mi juego y a pesar de ser callado, me fui integrando al grupo de Isla, de Alexis, de Godoy y eso me ayudó a jugar más tranquilo”.

Suárez sentía que podían dar un paso más en ese Mundial de Canadá: “Fue fantástico lo que vivimos y de verdad creo que estábamos para haber sido campeones del mundo. Lo habríamos sido si le hubiésemos ganado a Argentina en las semifinales. Seguro que sí”.

Cristián Suárez actualmente se desempeña en Palestino (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

El zaguero mencionó un factor que le impidió llegar a la Generación Dorada: “Creo que por varias razones,. Una porque nunca me creí el cuento de ser un buen jugador y eso me perjudicó”.

“Es que es algo que ha sido permanente en mi carrera. Hasta el día de hoy nunca pienso que jugué a gran nivel o que fui figura. Mi señora me dice a cada rato que debo ser más seguro, pero yo soy así y a esta altura no voy a cambiar”, remató