La semana pasada se dio a conocer el sensible fallecimiento del doctor René Orozco, ex presidente de Universidad de Chile que será recordado para la eternidad entre los hinchas azules y del fútbol chileno.

Uno que no quería quedar al margen del legado que dejó en los azules fue Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial en Deportes en Agricultura quien lo recordó: “Hoy la U es la U en gran parte por el trabajo que hizo Orozco”, dijo.

“Me cuesta hablar, porque conmigo René Orozco tuvo un gesto muy noble. Teníamos una relación de perro y gato porque en los 2000 venía con muchos problemas con la barra”, sumó sobre su relación con el fallecido dirigente azul.

Orozco fue despedido por los hinchas azules. | Foto: Photosport

Caamaño cuenta emocionante anécdota que involucra a Orozco: “En un momento me vi muy aproblemado por un tema de salud no mío, pero de una persona cercana a mí. Se estaba yendo, se estaba muriendo en una clínica y no me quedó otra -y ahí actuó Víctor Hugo Castañeda- y le dije ‘Víctor, se me está muriendo esta persona’”.

“Lo único que se me vino en la cabeza es llegar al JJ y no tengo cómo llegar ahí, no me dejan sacar a “esta persona de la clínica. Víctor me dice que va habla con el doctor. No pasó un minuto y él mandó la ambulancia, habilitó una pieza. Salió la persona, se recuperó y no faltó un día en que no llamara para saber su estado de salud”, complementó.

Lo cierto es que René Orozco dejó un legado imborrable en Universidad de Chile y sus hinchas lo recordarán siempre por su profundo amor hacia el conjunto azul y la manera en que defendió los intereses del cuadro universitario.

René Orozco en la U

René Orozco comandó los destinos de Universidad de Chile desde noviembre de 1991 hasta noviembre de 2004, donde dejó la institución con más éxitos que malos momentos.