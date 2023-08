En Universidad de Chile, ya quieren dar rápidamente, vuelta la página de las cuatro derrotas sucesivas en el Campeonato Nacional, la última, de manera estrepitosa ante O’Higgins por cinco goles a dos, en condición de local.

Los azules ya miran a Provincial Curicó Unido, cuadro que viene de empatar sobre la hora como visita a Deportes Copiapó y que les permitió no quedar, como uno de los colistas del certamen.

Es por eso, que Mauricio Pellegrino quiere contar con el mayor contingente posible, sin embargo, es un partido que hay que mirar con mucha detención, puesto que el futuro en el Superclásico ante Colo Colo, depende mucho del cometido ante los maulinos.

¿Cómo así? claro, situación que va de la mano de quienes están amonestados y en capilla de quedar al margen de este compromiso y en caso de ver la cartulina amarilla frente a los albirrojos, no estarán ante el cuadro de Gustavo Quinteros.

En esa arista está el delantero Leandro Fernández, quien está al borde de una nueva suspensión y si recibe la amonestación ante la escuadra que dirige Juan José Ribera, no estará frente al cacique. Por tal razón, se debe cuidar con mucho tino.

Eso sí, existen dos jugadores de los que estaban complicados que libraron de aquel apremio. Emmanuel Ojeda al recibir la tarjeta ante los rancagüinos, completó cinco y deberá cumplir sanción ante Unión La Calera.

Ojeda cumplió la quinta amarilla. No estará ante La Calera, pero sí disponible para Colo Colo (Photosport)

Nicolás Guerra era otro que estaba en la alerta, pero al ser expulsado y recibir dos fechas de sanción, justamente volverá a estar disponible para el duelo ante los albos de comienzos de septiembre.

Situación especial vive el defensor Matías Zaldivia, quien por su esguince de rodilla no estuvo ante el Capo de Provincia y aún en veremos si jugará frente a los curicanos. De hacerlo debe cuidarse ya que de ser sancionado con amarilla, no estará ante su ex club. Si no juega este lunes, no tendría inconvenientes.