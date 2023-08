En Universidad de Chile son solo lamentos tras la inapelable derrota frente a O’Higgins en condición de local por cinco tantos a dos en el Estadio Santa Laura en el cierre de la fecha 20 del Campeonato Nacional.

Y el mundo azul tampoco se queda atrás para tratar de explicar las cuatro caídas consecutiva de los estudiantiles en el presente certamen y que la alejan, definitivamente, de los primeros puestos en la tabla de posiciones.

Bolavip Chile dialogó con el ex lateral derecho, Cristián Castañeda, fue categórico y señaló que definitivamente Mauricio Pellegrino está muy nublado. “El técnico no tiene idea, está nublado Pellegrino y yo soy bien contrario de botar a los técnicos, pero no está claro. Se equivoca en los cambios, ayer Mateos fue un fantasma y no lo sacó, Ojeda no se ofrece para jugar. La verdad, es que veo mal a Pellegrino”, manifestó el Scooby.

Ahondando en aquello, el ex mundialista fue categórico y reveló que es necesario buscar la forma en la cual Pellegrino deje el banco azul. “Mira, yo lo buscaría la fórmula para sacarlo ahora, más allá de la plata. La verdad, es que ante O’Higgins se desdibujó todo y él no tenía respuestas, el equipo no pateó al arco. Estos son resultados que sacan técnicos y hay que remecer el árbol”, enfatizó.

“El arquero también es responsable”

Uno que también fue centro de las críticas fue el portero de la U, Cristóbal Campos Véliz. Castañeda, expresó que desde luego algo de culpabilidad tiene en los goles del rival.

“Ahora, no tiene tanta responsabilidad en los goles, poco pudo hacer salvo en el del cabezazo. No hay mucho qué hacer, pero sí el arquero también es responsable de las desatenciones que hay atrás, él no solo es responsable en las atajadas que pueda hacer“, aseguró el ex jugador.

Castañeda sostiene que Campos también, fue responsable en los goles del rival (Photosport)

Finalmente, fue duro al señalar que el jugador azul, no va hacia arriba en la cancha. “La U juega para atrás, tienen un miedo terrible a atacar. Por eso, que esto pasa mucho por lo del técnico”, afirmó.