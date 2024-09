Ex Ballet Azul barre el piso con Arturo Vidal: "No lo llamaría nunca más a la selección chilena"

Siguen los coletazos por las reacciones en vivo de Arturo Vidal frente a la derrota de Chile ante Argentina donde sentenció que “este huevón no ve la Copa Libertadores” refiriéndose al entrenador de La Roja, Ricargo Gareca.

El video del mediocampista de Colo Colo dio la vuelta al mundo encontrando varias críticas -sobre todo al otro lado de la cordillera- donde diversas personalidades solidarizaron con el Tigre.

A mayor abundamiento este domingo un matutino publicó que Ricardo Gareca está muy molesto por lo hecho por Arturo Vidal.

BOLAVIP conversa con el ex Ballet Azul Francisco Las Heras, el que se muestra también en desacuerdo con el accionar del ex seleccionado nacional.

“Y eso que él pretende que lo llamen a la selección, yo encuentro que Vidal está pasado de revoluciones, él llegó a Chile creyéndose un astro mundial diciendo qué hacer o no hacer”, indicó.

Francisco Las Heras, a la derecha criticó duramente a Arturo Vidal.

“Es último le que hizo, es una falta de respeto, no puede referirse así al seleccionador nacional. Y si yo fuera Ricardo Gareca no lo llamaría nunca, no lo llamaría mientras él pueda seleccionar los jugadores”, agregó.

Las Heras además entiende el sentir del estratega nacional. “Es lógico que esté molesto, es un jugador que dentro de todo si se pone a punto futbolísticamente puede ser un aporte, entonces no puede referirse así”, aseguró.

Por Arturo Vidal: Críticas a Jorge Almirón

Francisco Las Heras también le pegó de pasada un palito al entrenador de Colo Colo por ser permisivo con el volante.

“Es absurdo que el técnico de Colo Colo siendo argentino y con personalidad aguante que Vidal decida cuando jugar o no”, cerró.