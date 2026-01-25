Universidad de Chile tuvo un amargo estreno en la temporada 2026 tras caer por un contundente 3-0 ante Universitario de Deportes en la tradicional Noche Crema, disputada en el Estadio Monumental de Lima.

El compromiso generaba alta expectación entre los hinchas azules, ya que marcaba el debut oficial de Francisco “Paqui” Meneghini en la banca del Romántico Viajero y era el único partido internacional antes del inicio de la Liga de Primera.

Sin embargo, lejos de mostrar una versión sólida y competitiva, la U dejó una imagen preocupante, siendo ampliamente superada por el cuadro peruano en intensidad, presión y juego colectivo, evidenciando falencias que rápidamente encendieron las alarmas en el mundo universitario.

Universidad de Chile no tuvo su mejor actuación en Lima | FOTO: U.de Chile

El bajo nivel exhibido en Lima no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones en el medio local.

Andrea Hernández y su crítica a la U en el debut de Francisco Meneghini

A través de su análisis tras el partido, la periodista Andrea Hernández de ESPN Chile fue categórica al describir lo ocurrido con el Romántico Viajero. “Lo más preocupante en este contexto de partido amistoso, es que la U nunca se encontró en el partido”, comenzó señalando la comunicadora.

En esa misma línea, profundizó en las falencias tácticas que mostró el equipo de Meneghini durante los 90 minutos. “Resintió la presión alta y las transiciones del rival. Ni con línea de 4, ni con línea de 3; ni con Assadi de enlace, ni con Vargas por izquierda”, enumeró, dejando en evidencia la falta de respuestas del cuerpo técnico para revertir el trámite del encuentro.

Finalmente, Hernández cerró su diagnóstico apuntando al gran déficit en el mediocampo azul. “No tuvo fiato en el medio”, remató, reflejando la desconexión entre líneas y la escasa capacidad de la U para sostener la posesión y generar juego.

En síntesis…