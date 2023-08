El maternal consejo de la mamá de Darío Osorio al ex crack de U de Chile para que la rompa en Europa

Darío Osorio dejó Universidad de Chile para sumarse al FC Midtjylland de la Primera División de Dinamarca, un destino exótico para los parámetros del fútbol chileno, pero en donde la ahora ex joya de los azules pretende romperla.

Alicia Osorio, la mamá del ex jugador azul, dio a conocer sus sentimientos en LUN: “Estamos bien, tranquilos, y sabíamos que tarde o temprano iba a emprender un camino así. Pensamos que se iría en enero, pero fue ahora. Salió todo muy rápido y estamos tranquilos. En cierta medida nos pilló de sorpresa porque lo supimos hace pocos días”.

Doña Alicia habla desde el corazón y entrega maternal consejo a su hijo: “Mi consejo como madre es que debe tener mente fría no más, que valga la pena su viaje. No le queda otra. Fue todo tan rápido que no tuvimos tiempo ni de decirle piénsalo, ni nada de eso”.

Osorio no jugará el Superclásico ante Colo Colo. | Foto: Photosport

La mamá de Osorio cree que el paso al viejo continente le puede servir para su crecimiento: “Se dio y todos optaron por esto como la mejor solución. Fue la mejor opción. Darío está chico y le va a servir para crecer”.

“Darío igual estaba contento en la U. Él estaba muy tranquilo, disfrutando, hasta el viernes cuando jugó en La Calera. Lo fuimos a ver al estadio, estuvimos con él, volvió a Santiago, entrenó normal el sábado pensando en el partido ante Colo Colo y en unas pocas horas todo cambió demasiado rápido”, reveló.

¿Cuál será el primer partido de la U sin Darío Osorio?

Este sábado ante Colo Colo, será el primer partido de la U sin Darío Osorio dentro de sus filas.