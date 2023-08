Universidad de Chile este sábado disputará el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo y ya sabe que no contará con Darío Osorio, la Joya de Hijuelas quien partió a Dinamarca para dar el gran salto en su carrera.

La baja del canterano azul ha sido determinada como clave para algunos, pero hay otros que sinceramente no están ni ahí con la partida de Osorio y creen que no afectará mayormente al equipo.

Esa es la línea de pensamiento de Patricio Mardones, histórico de Universidad de Chile quien estuvo de invitado en De Fútbol Se Habla Así de D Sports y aseguró que “En cuanto al funcionamiento del equipo, en lo colectivo Darío no era un titular indiscutido”.

Osorio parte al fútbol de Dinamarca. | Foto: Photosport

Mardones pide parar los humos con Osorio: “Era un chico joven que tiene cosas y va seguir creciendo como jugador, pero tampoco es el jugador que decidía un partido, no es un Marcelo Salas que a los 19 ya era diferente”.

Sobre el Superclásico, el ex azul cree que “Universidad de Chile no ha logrado plasmar superioridad en un clásico ante Colo Colo. Los momentos de la U son inciertos, no logran mantener una campaña, no se sienten superiores”.

¿Cuántos goles hizo Darío Osorio en U de Chile?

Darío Osorio en su paso por la U anotó 11 goles en más de 50 partidos oficiales con la camiseta de Universidad de Chile.