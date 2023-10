Tras los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los clubes del fútbol chileno disputarán la recta final de sus respectivos campeonatos y muchos de ellos, proyectando lo que será la próxima temporada.

En ese sentido, Universidad de Chile no se queda atrás y ya tiran líneas respecto a los refuerzos y en qué puestos son los que más apremian hoy por hoy en el plantel del Romántico Viajero.

Bolavip Chile conversó con algunos personajes relacionados al mundo del conjunto universitario, quienes entregaron su opinión sobre cuáles son las zonas a reforzar y qué características deben tener cada uno de esos futbolistas. Cada uno entregó su postura.

Roberto Reynero: “Me gustaría tener a un goleador innato”

Las primeras directrices las da el ex capitán azul, Roberto Reynero. El recordado Príncipe enfatiza que la U requiere, primero de un centroatacante y que sea un anotador por excelencia. “Elegir a un buen delantero y no cinco o seis. Me gustaría tener a un goleador innato y en ese sentido conocen a Eduardo Vargas, además de un 10″, dijo el ex futbolista.

Sobre ese último argumento y el volante creativo que requiere la U, el ex jugador dijo “ojalá un 10 que muestre la camiseta, me voy a tirar a los extremos, pero un Leo Rodríguez, un Raúl Aredes, porque parece que Federico Mateos no anda como caudillo”, cerró Reynero.

Reynero sostiene que Eduardo Vargas sería un gran aporte a la U (Archivo)

Francisco Las Heras: “La U necesita un mediocampista como el Mago Valdivia”

Si bien, muchos coinciden que Universidad de Chile necesita a un artillero, la idea también siempre es poder generar las ocasiones para que el atacante pueda llegar en posición de convertir, algo que en la U ha sido muy escaso durante la presente temporada.

En ese sentido, para el ex jugador del Ballet Azul, Francisco Las Heras, los azules requieren con urgencia a ese futbolista que propicie con alguna habilitación, las ocasiones reales para abastecer a los delanteros.

“La U necesita un mediocampista de creación, que genere fútbol, que sea un hombre importante“, señaló el ex futbolista y por cierto, entregó su parecer en relación a las características que debe tener ese volante y dio un nombre, pensando en las cualidades que debe tener aquel jugador.

“Un mediocampista como Jorge Mago Valdivia. Es un ideal, él era excepcional que tomaba la pelota y dejaba solos a los delanteros frente a los arqueros, eso me gusta a mi”, reconoció Las Heras.

En base a Edu Vargas, el ex futbolista asegura que si hay interés, es necesario ir a verlo y asegurarse sobre su presente futbolístico y ahí, decidir con esa base en la mano.

Un “10” como el Mago Valdivia, requiere la U, según Las Heras (Archivo)

¿En qué puesto se ubica Universidad de Chile en la tabla de posiciones?

La U no jugará su partido de la fecha y quizás, con los resultados que se produzcan, sea superado en la tabla de posiciones.

Actualmente, los azules marchan en la novena ubicación con 34 puntos, tres menos del equipo que es el último que está ingresando a la Copa Sudamericana, pero considerando que tienen el duelo pendiente ante Everton de Viña del Mar.