Universidad de Chile debe dar vuelta la página y enfocarse en Huachipato tras su pobre debut en la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil tendrá que viajar hasta el sur del país para enmendar el camino.

Para dicho encuentro ante el cuadro de Talcahuano, el cuerpo técnico de Francisco Meneghini tendrá que resolver un importante problema. ¿Cuál? No contará con su lateral izquierdo titular.

Ante la expulsión de Felipe Salomoni, el DT de los universitarios tendrá buscar a su sustituto en el plantel, lo que puede provocar un debut absoluto. ¿De quién? Un juvenil se frota las manos.

Ese es el caso de Diego Vargas, que a sus 19 años se ilusiona con su estreno profesional. Fue promovido al equipo adulto en esta pretemporada y sumó minutos en los duelos amistosos.

Cabe consignar que la otra opción por tal banda es Marcelo Morales. Tras ser oficializado como flamante incorporación, tendrá que ponerse a punto para sumar participación.

Diego Vargas puede debutar en Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

Guiado por un símbolo de Universidad de Chile

Otro punto a considerar: Diego Vargas es respaldado por un emblema de la escuadra universitaria. ¿Su nombre? Walter Montillo. El retirado futbolista está encargado de sus asuntos de representación.

Dicho compromiso entre Universidad de Chile y Huachipato, válido por la Liga de Primera, está pactado para el domingo 8 de febrero. Se jugará desde las 12:00 horas en el Estadio CAP-Acero.

