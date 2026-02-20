La Universidad de Chile continúa afinando detalles para lo que será el importantísimo duelo ante Deportes Limache por la Liga de Primera 2026, en un arranque donde cada decisión del cuerpo técnico encabezado por Francisco Paqui Meneghini ha sido analizada al detalle.

En ese escenario, uno de los nombres que ha generado comentarios es el de Diego Vargas, quien ya suma dos partidos como titular en el certamen nacional y comienza a posicionarse como una alternativa real en el esquema azul.

Su crecimiento no ha pasado desapercibido en el Centro Deportivo Azul (CDA). Sin embargo, el canterano del Romántico Viajero no la tendrá fácil, ya que deberá pelear el puesto con nombres como Felipe Salomoni y Marcelo Morales, quienes también compiten por ese sector de la cancha.

Diego Vargas ha sobresalido en el inicio de la temporada con la U | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Francisco Meneghini destaca el crecimiento futbolístico de Diego Vargas

En conferencia de prensa realizada en el CDA, el técnico azul se refirió al presente del joven de 19 años y valoró su evolución dentro del plantel.

“A Diego lo he visto muy bien, si le preguntan a él a comienzos de la pretemporada que después de tres fechas iba a ser titular en dos, me parece que era una gran noticia para nosotros porque jugó muy bien”, partió diciendo Meneghini.

Luego profundizó en lo que ha significado su irrupción: “Ganamos una variante que al comienzo no teníamos, la ganó él en base a su trabajo y esfuerzo. La titularidad es semana a semana, lo evalúo yo, pero él es un aporte. Tenemos competencia fuerte en ese sector, con laterales clásicos que nos aportan variantes distintas”.

En el cierre, el ex estratega de O’Higgins expresó que a “Diego lo veo muy bien, en su proceso de crecimiento, entiende que no todos los partidos son iguales. Ante Huachipato enfrentó a Maxi Gutiérrez y lo hizo bien. Ante Palestino tuvo otra faceta. Pero lo veo bien”.

En síntesis…