En entrevista con Diario El Mercurio, el delantero de Colo Colo, Damián Pizarro, se refirió sobre cómo fue su partida de Universidad de Chile, para finalmente, recalar en los albos, donde ahora es titular en el cuadro de Macul.

En el diálogo, el joven argumentó que “la verdad es que hubo hartos problemas. Me molestaban por el corte de pelo, por algunas notas en el colegio y me castigaban algunos partidos. Hasta que hubo un viaje a Argentina, a Córdoba. Tres o cuatro días antes me dio un tirón. Y le dije al ‘profe’ (Cristián Romero)“, comentó Pizarro.

En sus palabras, se desprende que no se trataba de una lesión grave y que Relojito le señaló que no iba, porque deseaba a jugadores en un cien por ciento, a lo que el atacante se fue del CDA y salió muy decepcionado, para irse definitivamente de la U.

Sin embargo y tal como señaló Bolavip en su momento, hay que remontarse hace casi cuatro años, cuando el goleador pertenecía a la serie sub 14 del romántico viajero y el equipo se preparaba para partir al certamen que mencionó Pizarro al Mercurio, donde los azules estaban invitados a participar a un torneo donde siempre acudían.

Versiones más oficiales, indican que Pizarro sí estaba lesionado, por lo que no fue considerado dentro de la nómina viajera. Eso molestó al padre del novel futbolista, quien acudió al Centro Deportivo Azul reclamando la decisión e imponer que su nombre estuviese en el listado ya que los estudiantiles no podían permitirse prescindir de un elemento tan determinante como lo era su hijo Damián.

No obstante, la respuesta de los encargados del área formativa de la época fue negativa, situación que enfureció al progenitor del delantero, quien incluso entre los alegatos y gritos bastante elevados de tono, no toleraba la determinación. Nada consiguió, puntualmente porque los directores le decían que no podía ser egoísta y quitar la opción de viaje a un joven que estaba en mejores condiciones.

Fue ese el momento en el que se puso fin al paso de Pizarro en la U quien decidió irse y emigró a Colo Colo, ya que el futbolista tenía la intención de lograr alguna posibilidad de probarse en el cacique y no defraudó cuando tuvo su examen.

Ahora, el episodio se ve lejano y Damián Pizarro es jugador clave en el Colo Colo de Gustavo Quinteros.

Pizarro en su época en azul (Archivo)

¿Cuántos goles ha anotado durante la presente temporada 2023?

Damián Pizarro debutó en el profesionalismo el año 2021 en el duelo ante Audax Italiano con derrota dos a cero, en un compromiso en el cual por contagio masivo de Covid 19, los albos tuvieron que apelar a muchos jugadores del fútbol formativo,

Pero fue el 18 de marzo del presente año en el cual irrumpió para no soltar más la titularidad, en la derrota ante Cobresal en el norte, pero con gol en su estreno.

A la fecha, Pizarro tiene 5 goles en 28 partidos durante el presente año, repartidos en Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.