Universidad de Chile se la jugó con un importante movimiento en el mercado de fichajes. Sin temor al qué dirán en la vereda archirrival, la directiva estudiantil se lanzó por Juan Martín Lucero.

A pesar de que en un principio su representante adelantó que su prioridad era mantenerse en Brasil, la situación tomó un inesperado giro. La escuadra laica ya negocia con Fortaleza por su incorporación.

Y ello fue confirmado por su entorno, precisamente por su preparador físico personal, Claudio Borges. En conversación con RedGol, el profesional entregó pormenores del futuro de su cliente.

“Por ahora seguimos entrenando. Se tiene que presentar en Fortaleza, pero no va a seguir ahí”, comenzó señalando sobre el experimentado atacante de 34 años.

Fue tras ello que, consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Universidad de Chile, el cercano de Juan Martín Lucero explicó sutilmente: “Es una posibilidad la U“.

Juan Martín Lucero está en negociaciones con Universidad de Chile. (Imagen: Fortaleza)

¿Jugará en Universidad de Chile? El presente de Juan Martín Lucero

Durante la reciente campaña, el delantero argentino disputó un total de 51 compromisos representando a Fortaleza. En tales encuentros, convirtió 11 goles y aportó con una asistencia.

Cabe consignar que Juan Martín Lucero tiene contrato vigente con el elenco brasileño hasta diciembre de 2027. En caso de arribar a Universidad de Chile, lo hará bajo un préstamo con opción de compra.

