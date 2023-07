Entrenador campeón con Universidad de Chile le cierra las puertas y las ventanas a Ángelo Sagal: "No es lo que necesita la U"

Luego de su paso por Turquía, el delantero chileno Ángelo Sagal aseguró que está disponible para retornar a nuestro país y considerando que los grandes se han reforzado poco y nada, podría ser opción ¿para la U?

Héctor Pinto conversa con Bolavip afirmando que los azules tienen buen plantel, pero que deben reforzarse en algunas líneas, precisamente, una de ellas, es la ofensiva.

Eso sí, el Negro no quiere saber nada con la posibilidad de Sagal al cuadro que dirige Mauricio Pellegrino. “No me gusta porque no ha andado nunca”, asegura el estratega campeón con los azules en 2004.

Héctor Pinto no quiere saber nada con la idea de que Sagal refuerce a la U

Pinto está convencido que el ex Gaziantepspor de Turquía “no es el jugador característico de la U y no es lo que la U necesita, hay otros jugadores que sí podrían andar”.

El adiestrador da un par de argumentos para reforzar su punto de vista agregando que “lo he visto y no convence, menos en la U que es un equipo difícil”.