Universidad de Chile ya empieza a pensar en lo que será un nuevo partido dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ se verán las caras ante Cobreloa en una nueva fecha del torneo con la misión de mantenerse firme en la cima.

En esta jornada, el delantero Maximiliano Guerrero conversó con los medios en conferencia de prensa y se refirió a la posible ausencia de Cristián ‘Chorri’ Palacios en el partido ante los ‘Loínos’, en la que espera que el goleador azul pueda recuperarse y decir presente en este partido.

“Muy contento por el ‘Chorri’, que ha convertido muchos goles en esta temporada y lo viene haciendo la temporada pasada también, muy contento que pueda aportar y que haya quedado como el goleador de nosotros. Es muy importante para nosotros tenerlo en cancha, si bien salió tocado el fin de semana, eso lo va ir manejando el kine y el técnico, para nosotros es importante tenerlo en cancha”, partió señalando Guerrero.

Sobre el presente del equipo, el ‘Maxi’ comentó que sienten como grupo han tenido un buen desempeño dentro del terreno de juego, algo que les permite llegar con confianza para el partido ante Cobreloa.

“Venimos haciendo unos partidos muy bueno, en el último se vio ratificado que tenemos la confianza de haber terminado un muy buen partido, llegamos con mucha confianza en este partido, queremos ratificar lo que venimos haciendo semana a semana”, declaró.

Por el lado personal, el delantero de los ‘Azules’ asegura que ha logrado tener un repunte dentro de su rendimiento individual, en el que se ha sentido con mucha más confianza y que el gol ante O’Higgins es importante para reconfirmar aquello.

“Creo que estos últimos partidos me he sentido de buena forma, he podido tomar más el protagonismo, en el último partido me vi de buena forma, logré anotar un gol, que era algo que estaba buscando hace tiempo. Estoy con confianza. el equipo me la da, estoy tranquilo, si estoy nominado a prepararme de la mejor manera y si no, a seguir luchando”, explicó.

Finalmente, Guerrero habló sobre la tarea pendiente que tiene la Universidad de Chile en esta temporada, en la que no ha podido hacerse fuerte como local y es algo que sabe sobre aquello y que como equipo deben saber manejar de mejor forma los distintos contextos para salir como vencedores en el Estadio Nacional.

“Han sido partidos difíciles de local, hay equipos que vienen acá a replegarse y salen de contra, a nosotros se nos ha costado un poco el poder entrar, pero tenemos que tener paciencia en la última línea, nosotros siempre tratamos de manejar el balón todo el tiempo y logramos crear hartas chances de gol. Tenemos que tener más paciencia, eficacia a la hora de llegar a la última línea y los resultados se van a dar”, cerró.