Héctor Tito Awad no quiere saber nada de Mauricio Pellegrino en la U: "Chao papito, váyase tranquilo a otro club y no nos cague más"

Universidad de Chile y Colo Colo igualaron 1 a 1 en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, encuentro que se disputó en el Estadio Santa Laura-SEK.

Los azules fueron de menos a más y tuvieron varias chances para aumentar el marcador, pero los dirigidos por Mauricio Pellegrino estuvieron poco certeros frente al arco defendido por Brayan Cortés.

Pellegrino sigue sin convencer a los hinchas azules | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Tras el pitazo final, el periodista Héctor Tito Awad realizó en la transmisión del canal de Youtube de La Magia Azul un análisis de lo que fue el desempeño del cuadro bullanguero.

“Creo que el resultado es justo, un tiempo cada uno. En el segundo tiempo Colo Colo no quiso jugar y se dedicó a defender, a demorar y a poner raro el partido”, comenzó diciendo el contertulio de la U en el Show de Goles de TNT Sports.

“El señor Pellegrino hasta empatando un clásico, hasta jugando mejor que en otros partidos, es tan malo que desarmó todo lo bueno que él mismo había armado. Él se dio cuenta de los problemas, subió a Nery al medio, hizo una línea de cuatro, dejó suelto a Fuentealba y la verdad no entendí nada lo que quiso hacer. No le achuntaste compadre, perdiste el mediocampo cuando sacaste a Fuentealba, el que tenía que salir era Ojeda”, agregó el comunicador.

“Esto me demuestra y me ratifica que el señor Pellegrino a final de año, chao papito váyase tranquilo a otro club y no nos cague más en cuanto lo que pueda hacer la U. Pellegrino es culpable cuando perdemos y cuando ganamos”, remató.