"Es un jugador que me encanta": Mundialista con la selección chilena alucina con volante de Universidad de Chile

La U dejó una grata impresión al ganarle 3-0 a Universidad Católica en el partido pendiente que tenían ambos equipos y que se disputó en el estadio Santa Laura y con esto llega con la moral muy alta al inicio de la segunda rueda este sábado a las 12:30 en Talcahuano.

Precisamente en ese partido, en el cuadro que dirige Mauricio Pellegrino hubo picos altos de rendimiento y otros que vienen jugando bien toda la temporada, como los centrales, sin embargo, un ex azul destaca a uno que ha sido criticado: Federico Mateos.

Rodolfo Dubó, ídolo de Palestino, pero con paso por Universidad de Chile, en conversación con Bolavip, le pone todas las fichas al ex Ñublense. “Me gusta mucho, es un jugador muy útil, de ida y vuelta, tiene gol, tiene tiro de larga distancia, tiene quite, es un jugador que me encanta”, afirmó.

Rodolfo Dubó confiesa su debilidad por Federico Mateos

Además, el ex seleccionado nacional no esconde su satisfacción por el momento que viven los azules.

“Me alegro sinceramente del alza de la U, yo jugué ahí y por eso me alegra mucho, es un equipo que está muy bien armado sobre todo en defensa y tiene que soñar por el título”, asegura.

De igual modo Dubó cree que sería útil sumar un par de futbolistas. “Para mí tendría que reforzarse, porque hay cosas que pasan en el camino, lesiones y suspensiones, ya tiene una fisonomía de juego, cuesta mucho entrarle, por eso con dos jugadores más, quedan a tiro de cañón”, cerró.