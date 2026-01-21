Los incendios forestales continúan afectando a distintas localidades de las regiones de Ñuble y Biobío, dejando a su paso graves daños materiales y, en algunos casos, pérdidas humanas.

Familias enteras han perdido sus hogares, y la magnitud de la tragedia continúa movilizando a autoridades y compatriotas en todo el país.

En medio de esta devastación, surgieron historias que reflejan la resiliencia y el cariño de quienes lo han perdido todo. Una de ellas es la de un hincha de Universidad de Chile que conmovió a miles en redes sociales.

Hincha de la U muestra lo único que logró salvar del incendio

A través de un video en TikTok, el simpatizante azul mostró cómo su casa en Lirquén quedó destruida por completo. Lo único que logró encontrar fueron dos tazones con el escudo del club laico, símbolos que representan su pasión por la U.

El video se viralizó rápidamente, alcanzando más de 91 mil visualizaciones, y muchos seguidores comenzaron a etiquetar a las cuentas oficiales del Romántico Viajero para ofrecer ayuda o regalarle indumentaria.

El incendio forestal que consumió gran parte del sector de Linquén en la ciudad de Penco | FOTO: Photosport

Su historia demuestra que, incluso frente a la pérdida total, la pasión y los pequeños símbolos pueden sostener la esperanza, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y amor por su equipo.

El video del hincha de la U que conmueve a todos: