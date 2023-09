En lo que ha sido la temporada 2023 dentro del Campeonato Nacional, sin duda que una de las grandes promesas que se ha dejado ver dentro de nuestro torneo ha sido el atacante de Colo Colo, Damián Pizarro, quien a sus 18 años se ha consolidado como el delantero titular del ‘Cacique’.

Los inicios del hoy crack de ‘Albo’ comenzaron en el archirrival de toda la vida de Colo Colo: la Universidad de Chile, algo que comentó en las últimas horas en una extensa entrevista con diario El Mercurio, en donde el atacante desmenuzó como se dio su llegada a la U.

“Llegué por un tema de locomoción más que nada. Ir a Colo Colo era micro, metro y caminar. Para llegar a entregar a la U solamente tomaba una micro y me dejaba al lado. Fue solamente por eso. Estuve hasta los 14 años”, partió señalando Pizarro.

Abriendo el portal de los recuerdos, el joven atacante habló de lo que fue su paso por el hoy archirrival de Colo Colo, en la que confiesa que vivió momentos gratos, como también tuvo que pasar por momentos complicados, los cuales terminaron catapultando su salida.

Pizarro hoy es figura en Colo Colo | Foto: Photosport

“Recuerdo buenos compañeros y sigo con algunas amistades. Igual, no me fui bien. Pero rescato lo bueno, las amistades. Tengo buenos recuerdos (…) La verdad es que hubo hartos problemas. Me molestaban por el corte de pelo, por algunas notas en el colegio y me castigaban algunos partidos. Hasta que hubo un viaje a Argentina, a Córdoba. Tres o cuatro días antes me dio un tirón. Y le dije al ‘profe’ (Cristián Romero)”, detalló.

Finalmente, Pizarro concluyó en como fueron sus últimos momentos en la Universidad de Chile, en la que indicó que una extraña decisión fue la que lo llevó a salir del club.

“Le digo (a Romero) que me haré un examen y él me dice ‘si estás desgarrado no vas, pero si no es nada, vas’. Salí del entrenamiento a tomarme el examen, porque era mi primer viaje. Al otro día me entregaron el resultado. Fui a entrenar contento, porque no era un desgarro”.

“Los doctores me dijeron que no era desgarro. Pero resulta que llega el día de la citación y no me nombran. El ‘profe’ dice ‘necesito que vayan jugadores al 100 por ciento…,’. Y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Le dije a mi papá que estaba esperándome afuera.. Y me fui, mal”, cerró.

¿Cuántos goles lleva Damián Pizarro con la camiseta de Colo Colo?

El futbolista de 18 años ha anotado cinco goles en 28 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo.