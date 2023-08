Universidad de Chile hace tres partidos viene a los tumbos en el fútbol chileno. El elenco de Mauricio Pellegrino suma 3 caídas consecutivas y está a 7 puntos del líder Cobresal. A raíz de ello, el periodista Jorge Gómez, más conocido como Pelotazo, no se guarda nada y prende el ventilador para retratar la actualidad de los azules.

Pelotazo en el panel del programa FShow Chile de ESPN opinó sin pelos en la lengua sobre el actual momento de la U y no se guardó absolutamente nada contra el Romántico Viajero.

“La U con Magallanes o con Palestino era un equipo del montón. No era el equipo que le ganó a la Católica o a Huachipato. ¿Qué pasó de un día para otro? Que te ganen por qué el rival tiene méritos y no por qué tú estás jugando pésimo. Hoy, la U está jugando pésimo y si está jugando pésimo es imposible que salga campeón“, arrancó su discurso.

Luego a Pelotazo se le soltó la cadena en contra de la directiva de la U liderada por Michael Clark diciendo que: “Azul Azul está transformando a la U en un equipo chico. El objetivo de la U siempre es ser campeón (…) Eso habla de una ineptitud de los dirigentes y esos mismos ineptos están diciendo que la U tiene que pelear por torneos internacionales. Eso es no entender lo que es la U“.

Jorge Gómez tuvo largos minutos en ESPN retrucando el mal momento de la U y también deja en claro que la dirigencia, para él, tiene mucha culpa sobre lo que ocurre actualmente con el equipo.

“No me salgan con que la U durante 4 años peleó el descenso y ahora tiene que reacomodarse. No, la U no tiene reacomodo”, esbozó.

Igualmente, Pelotazo fue claro al decir que “la U después del campeonato que se suspendió por el estallido social debió haber peleado por el campeonato el 2020 y no lo pudo hacer”.