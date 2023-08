Mauricio Pinilla le responde a Juan Cristóbal Guarello: "A mí me importa tres hectáreas de champiñones quien es el dueño de la U"

Universidad de Chile atraviesa una nueva crisis deportiva. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino acumulan tres derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional y los hinchas ven como el equipo estudiantil se comienza a estancar en la tabla de posiciones.

Pero, hay un tema que tiene a los simpatizantes del Romántico Viajero miran de reojo y es sobre la verdadera identidad de los propietarios del cuadro universitario, todo después que Carlos Heller vendiera el 63 por ciento de las acciones de la concesionaria.

Clark ha estado en tela de juicio por los hinchas de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Fue en el programa Deportes en Agricultura que Juan Cristóbal Guarello comenzó a hablar sobre esta situación. “Yo creo que el último reducto de esta administración es esconder la propiedad y el día que eso explote saben que viene el desmoronamiento total. Están apostando a ganar dos partidos y que el tema se olvide”, expresó el comentarista deportivo.

En ese momento, el ex jugador Mauricio Pinilla tomó el micrófono en el espacio radial y dio su punto de vista sobre este polémico tema, el cual llamó la atención de los auditores.

“Al hincha de la U le da lo mismo quien sea el propietario, pero que hagan las cosas bien y que el club funcione bien. Al final son los resultados y la cancha la que manda el estado anímico de los hinchas, de los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores”, aseveró el ex atacante de la Roja.

“A mí me importa tres hectáreas de champiñones quien es el dueño de la U, pero si vas a comprar al central del equipo que descendió como titular para el equipo grande como la U en un palo de dólares, me estás metiendo el dedo en la boca. No es raro, es totalmente una falta de respeto”, cerró.