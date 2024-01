Universidad de Chile tuvo un sólido estreno bajo el mandato de Gustavo Álvarez en la pretemporada, donde goleó sin contratiempos a Unión Española con un contundente 4-0 en el Estadio Santa Laura.

Pese a que el conjunto azul se ha reforzado en gran cantidad, todo indica que el Mercado de Pases en Universidad de Chile aún no está cerrado y aún podrían llegar más jugadores para encarar una temporada en donde solo habrá desafíos a nivel local.

En esa línea, Cristián Caamaño aporta antecedentes: “Anoche salió una información respecto a César Pérez y la posibilidad de que habría llegado una nueva propuesta de la U a La Calera. Pérez no tuvo un buen partido con la Sub 23 y todo indica que no tendrá ofertas del exterior este semestre”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

El volante de La Roja aún interesa en la U. | Foto: Photosport

Según Caamaño, en el CDA aún no dan por caída la operación por Pérez, diciendo que “En la U siguen abiertos a negociar con Unión La Calera si cambian el formato, o sea, que no sea muy costosa la operación. La U llegó a poner un millón de dólares en la mesa”, complementó.

“Están abiertos a negociar porque interesa muchísimo a la U, pero Calera tiene que cambiar el formato. Hasta el 31 de enero todos se quieren ir al extranjero y de ahí tienen que mirara para Chile por nuevos ofrecimientos. Todavía hay tiempo, yo no cerraría esa ventana de César Pérez para la U”, remató.

Así las cosas, Universidad de Chile sigue su preparación para hacer de la temporada 2024 una que haga olvidar las últimas campañas en donde la U no ha tenido protagonismo ni ha sido un contendiente real por el título.

Asoma el Clásico Universitario

Este sábado 27 de enero, Universidad de Chile enfrentará nada más ni nada menos que a Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario, esta vez a disputarse en la ciudad de Coquimbo por un triangular amistoso.