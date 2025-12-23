Universidad de Chile sigue atenta a los movimientos del mercado sudamericano, especialmente en jugadores que en algún momento estuvieron en la órbita del Centro Deportivo Azul, pero que finalmente tomaron otros rumbos.

En ese escenario, hay varios futbolistas que fueron opción real o sondeados por la dirigencia azul que ya comienzan a redefinir su futuro tras no consolidarse en el extranjero.

Uno de esos casos vuelve a escena luego de una decisión tomada en Ecuador, que impacta directamente en la continuidad de un atacante chileno-argentino con pasado reciente en la carpeta de la U. ¿De quién se trata? De Lautaro Pastrán.

Lautaro Pastrán no continuará en Liga de Quito

Liga de Quito tomó una determinación clave respecto al futuro del ex Everton de Viña del Mar, ya que el club ecuatoriano no hará uso de la opción de compra del atacante, quien finaliza su vínculo a préstamo en las próximas semanas.

“De quien sí puedo hablar es de Lautaro Pastrán, una persona estupenda y un profesional destacado (…) Lamentablemente, no podemos hacer efectiva la opción de compra; debemos ser responsables en lo económico“, expresó Isaac Álvarez, presidente del “Rey de Copas de Ecuador”.

De esta manera, Pastrán deberá regresar a Belgrano de Córdoba, quedando nuevamente a la espera de definir su próximo destino, ya sea a través de una nueva cesión o una venta definitiva.

Por ahora, su futuro permanece abierto, mientras en la U observan de reojo un escenario que ya conocen bien.

