Ex 10 de Universidad de Chile bendice renovación de Matías Zaldivia: "Probó lo que juega, se lo ha ganado"

Este martes Universidad de Chile informó de la renovación por dos temporadas más del defensa Matías Zaldivia, el que no dudo de saltar de Colo Colo a la U, y pese a la reticencia de los hinchas azules en el inicio, partido a partido se ganó la aprobación en base a su buen rendimiento y liderazgo.

Ya hay un debate respecto a sí fue el mejor momento para anunciar la renovación de un futbolista considerando que hay un par que terminan contrato a fin de año sin saber cuál será su destino.

BOLAVIP conversa con Martín Tincho Gálvez, el que está completamente de acuerdo con la renovación del defensa. “Jugadores que están en un nivel superior a los demás y que han dado probidad de su capacidad, creo que el club está en todo su derecho de querer asegurarlo para las próximas temporadas”, indica.

Agregando que “así no se da bote como se ha dado en años anteriores con jugadores que no sabíamos que iba a rendir conforme la exigencia de la camiseta”.

Martín Tincho Gálvez le da like a la renovación de Zaldivia.

Tincho Gálvez: “Matías Zaldivia se lo ha ganado”

Siguiendo con la opinión de que estuvo bien o no que se renovara al defensa, el ex 10 de la U afirma que “es un jugador que probó lo que vale, probó lo que juega, la utilidad que tiene y el resto debe probar lo mismo que hizo Matías Zaldivia para que los renueven también y si no demuestran, van a estar en el alambre todo el año y esa es la constante en la vida del futbolista”.

En esa misma línea concluye que “y si Zaldivia se lo ha ganado y el club dice que es puntal para el 2025, es porque se lo ha ganado y que bueno que sean dos años porque nos da regularidad en la zaga, es el último bastión antes de llegar al arquero”.