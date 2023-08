Ex 10 de Universidad de Chile decepcionado de Mauricio Pellegrino por dejar afuera a Lucas Assadi: "Me descoloca"

Universidad de Chile se juega mucho ante O’Higgins este lunes en el estadio Santa Laura, puesto que los azules vienen de tres derrotas consecutivas y de ilusionarse con pelear el título comenzaron a complicarse poniendo el duda trabajo que viene haciendo Mauricio Pellegrino.

Por lo mismo, el DT metió mano en el equipo, en algunos casos por obligación, por ejemplo las lesiones de Matías Zaldivia y Juan Pablo Gómez, en otros, por decisión técnica como el ingreso de Federico Mateos y Leandro Fernández desde el minuto 1.

Donde Pellegrino insisitirá, será en sacar del equipo a Lucas Assadi manteniendo a Darío Osorio en el once, algo que no le gustó nada a Martín Tincho Gálvez, el que en conversación con Bolavip, confiesa estar decepcionado del técnico azul.

“No sé cómo explicar esto, Osorio en los partidos muestra algo de lo que tiene, pero no cómo para quitarle el puesto a Assadi, es una pena, uno tiende a pensar que Pellegrino es el DT adecuado porque ha hecho mucho más que los anteriores, pero estas cosas te descolocan”, asegura.

Tincho Gálvez molesto con la suplencia de Lucas Assadi

En esa misma línea el Tincho insiste en que “yo no tengo tan claro el puesto de Osorio, no lo veo como la cabeza del rombo, como sí he visto a Assadi”.

Donde sí está de acuerdo Martín Gálvez, es el ingreso de Leandro Fernández por Cristián Palacios. “Eso está bien, Fernández da muestras de que hoy por hoy es más que Palacios, así que esa es una buena decisión”, cerró.