Este lunes a las 20:00 Universidad de Chile recibe a O’Higgins de Rancagua en el estadio Santa Laura donde Mauricio Pellegrino hará cambios con el objeto de dejar atrás las tres derrotas consecutivas.

Una de las novedades de la U, es la vuelta al 11 titular de Leandro Fernández, algo que no había pasado desde su regreso. Al parecer el bajo nivel de Cristián Palacios y el gol marcado por el delantero argentino terminaron de convencer al DT.

Otro que vuelve a la oncena es Federico Mateos, el que estará junto a Emmanuel Ojeda, Israel Poblete y Darío Osorio en el mediocampo.

Pero si hablamos de novedades, una grande, es la primera citación para el refuerzo azul que llegó para la segunda rueda: Vicente Fernández.

Mauricio Pellegrino cita a Vicente Fernández

La presencia del ex Talleres de Córdoba entre los concentrados deja atrás los rumores de que no estaba listo para jugar, así que si dependerá de Pellegrino si el lateral izquierdo tiene minutos o no ante O’Higgins.

El estratega aseguró hace unos días respecto al defensa que “estamos contentos con la llegada de Vicente. Los problemas que ha tenido por su lesión han facilitado su llegada, si estuviera jugando habría sido imposible traerlo”.