Ex 10 de Universidad de Chile tajante por las renovaciones en la U para el próximo año: "No son más de lo que ya mostraron"

Se viene un período complejo para Universidad de Chile, ya que en el aspecto deportivo deben sumar puntos en estos últimos partidos del Campeonato Nacional, para llegar a la Copa Sudamericana del año 2024.

A su vez, la gerencia deportiva de la institución estudiantil tendrá que dialogar y negociar con aquellos elementos que terminan vínculo con la U o analizar, a aquellos jugadores que si bien tienen contrato con los azules, sus rendimientos no han dejado satisfecho a nadie.

Razón por la cual, Luis Casanova y Nery Domínguez se acaba su paso por la U en diciembre, mientras que Emmanuel Ojeda y Cristian Palacios, son motivo de evaluación por sus actuaciones.

Un proceso bastante especial que se le viene a la dirigencia y que obviamente, serán semanas de muchas negociaciones en el Centro Deportivo Azul en la comuna de La Cisterna.

Un histórico da su parecer sobre las renovaciones

Martín Gálvez conversó con Bolavip Chile y tuvo conceptos, primero por el central Luis Casanova, a quien, pese a haber bajado su rendimiento, encuentra que es un futbolista en el cual se puede tener confianza.

“Yo creo que hubo un instante en que Casanova estaba en un buen momento haciendo dupla con Zaldivia, pero entró en esa espiral en que el equipo se nubló. Pero sostengo que es un jugador de fiar“, reveló el Tincho.

Sobre el Chorri, Cristian Palacios, Gálvez sostiene que por más que tenga trayectoria, no se puede pensar que por haber anotado en amistosos, es un jugador que ya puede resolver problemas a Mauricio Pellegrino. Además, también habló sobre el mediocampista argentino, Emmanuel Ojeda.

“Palacios no por hacer un par de goles en amistosos es jugador solución, aunque no se puede negar su experiencia y Ojeda lleva dos años siendo titular, pero no recuerdo que haya jugado con una nota baja. Lo que necesita la U es traer tres o cuatro refuerzos de categoría“, indicó el ex jugador azul.

Finalmente, sentenció que niveles más, niveles menos, todos estos futbolistas ya dieron lo máximo con la camiseta de la U. “Ojeda, Nery, Casanova y Palacios no van a ser más de lo que ya mostraron”, concluyó Gálvez.

“No por sus dos goles en un amistoso, ya es solución”, dijo Tincho Gálvez por Chorri Palacios (Archivo)

¿Cuándo es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Una vez finalizados los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se retoma la competencia local y los clubes de Primera División apuntan a sus últimos objetivos en el certamen.

En ese caso, Universidad de Chile debe medirse ante Everton en su duelo pendiente de la fecha 26 del torneo. El partido se jugará este lunes 6 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Santa Laura.