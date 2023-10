En las últimas horas, el club Universidad de Chile informó que la mediocampista Nicole Fajre, dijo adiós a la institución tras un mutuo acuerdo entre las partes finalizando así, su vínculo contractual con las azules.

Fajre, sobrina del mítico delantero azul, Marco Antonio, volvió a la U a comienzos de esta temporada para reemplazar a Yessenia López quien decidió emigrar a Colo Colo.

Lamentablemente, la jugadora no podrá cerrar la temporada con el club de toda su vida y su segundo periplo con la camiseta de Las Leonas, no fue como hubiese esperado y es así, como el plantel que dirige Nicolás Bravo se despotencia ya que hace unos días, también se notificó la salida de la paraguaya, Yissel Aquino.

“No jugué todo lo que esperaba”

Y fue la propia jugadora quien reaccionó a este momento donde con sentidas palabras, se despidió de los hinchas universitarios y manifestó todo su pesar por este complejo momento.

En su cuenta en Instagram, Nicole Fajre confesó que “lamentablemente hoy me despido de Universidad de Chile. Quizás este no era el momento de mi vuelta y la vida lo quiso así. Me hubiera gustado que todo sucediera de otra forma…seguir en el club y cumplir mis sueños, pero por más que lo intenté no se pudo“, comenzando así su declaración.

Continuando con sus palabras, la ex Santiago Morning añadió que “un año complicado en donde por distintas razones no jugué todo lo que esperaba para demostrar lo que entrenaba día a día con el equipo”, comentó la futbolista.

Al cierre, agradeció a los hinchas quienes siempre la apoyaron, para finalmente afirmar que “quizás volvamos a encontrarnos, tal vez en otro momento, de otra manera“, concluyó así Nicole Fajre.

Las sentidas palabras de la futbolista (Instagram)

¿Cuáles fueron los números de Nicole Fajre en la U este 2023?

La volante en su retorno a la U, alcanzó a disputar 11 partidos oficiales, nueve en el Campeonato Nacional y dos por Copa Libertadores, sumando en total 553 minutos y tres goles, según informó el propio club.