Una vez finalizados los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, volverá en todo su esplendor el Campeonato Nacional ya en su parte de finalización donde los diversos clubes buscan lograr sus objetivos.

A su vez, momento donde los clubes comenzarán a delinear sus planteles para la próxima temporada y en ese sentido, Universidad de Chile no se queda atrás y algunos, ya comienzan a motivar con algunos nombres.

En ese sentido, desde la Unión Española también aparecen algunos futbolistas que son motivo de seguimiento por parte de algunos que están al pendiente del presente azul.

Bolavip Chile conversó con Hugo Droguett, quien dio a conocer el nombre del jugador que le gustaría verlo vestido con la casaquilla azul durante el próximo año 2024.

“Dijo que le encantaría jugar en la U”

El ex seleccionado nacional no dudó en dar a conocer el nombre que desea ver en la U en la temporada que se aproxima.

“En delantera el jugador de Unión Española, Rodrigo Piñeiro, ha hecho una gran campaña, ha demostrado interés en jugar en un grande y creo que alguna vez dijo que le encantaría jugar en la U. Es un jugador joven y creo que sería una muy buena apuesta“, afirmó Droguett, sobre el jugador que participa en Santiago 2023 defendiendo a Uruguay.

El Loly Piñeiro, un jugador que Hugo Droguett lo quiere para la U (Photosport)

“Algunos sí merecen ser renovados”

Uno de los grandes temas e inconvenientes que se la viene a la gerencia deportiva de los estudiantiles es ver el tema renovaciones, en aquellos jugadores que finalizan vínculo contractual, como por ejemplo Luis Casanova y Nery Domínguez, por ejemplo.

Para el ex Deportes Temuco, la idea es trabajar con sutileza en este tema y ver que hay algunos jugadores que sí merecen continuar, como otros no y por otro lado, elegir bien a los refuerzos.

“Es complicado, pero creo que la U debiese mantener gran parte de su plantel para no armar todo de nuevo. Algunos sí merecen ser renovados, pero otros no. La idea es que la dirigencia tenga buen ojo en los refuerzos“, sentenció el ex U.

Por último, instó a la dirigencia y cuerpo técnico a trabajar todos alineados para lograr lo mejor para los azules. “Lo ideal es que en la U se sienten todos, que remen al mismo lado. Si están todos en la misma línea, la U se enrielará y harán así un buen torneo”, cerró Droguett.

¿Cuándo es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Una vez finalizados los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se retoma la competencia local y los clubes de Primera División apuntan a sus últimos objetivos en el certamen.

En ese caso, Universidad de Chile debe medirse ante Everton en su duelo pendiente de la fecha 26 del torneo. El partido se jugará este lunes 6 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Santa Laura.