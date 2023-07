Ex Ballet Azul le da si asco al fútbol que muestra Universidad de Chile: "La U no juega a nada"

Decepción, lamentos y rabia. Así es el sentir de la Universidad de Chile luego de una pobre actuación, una vez más, de los azules en el Campeonato Nacional,, ahora tras caer por un gol a cero ante Palestino en el Estadio Santa Laura.

Y es que la segunda derrota consecutiva, caló hondo en el mundo bullanguero y fue así, como Bolavip Chile conversó con un ex jugador laico, Francisco Las Heras, quien en primera instancia, tuvo conceptos para el momento de Darío Osorio, quien no ha sido ese jugador desequilibrante que asomó en la temporada anterior.

“Osorio si no juega, va a ser poco lo que puede demostrar y cuando entra, siempre lo hace con desconfianza. Es complicado entrar 15 minutos, más aún con la cancha del Santa Laura que hacer fútbol era difícil y entrar en frio en un partido caliente, no es bueno”, reconoció.

El ex Ballet Azul, analizó el partido en sí y lo que muestra el equipo que dirige Mauricio Pellegrino. “Dije, que un partido que parecía pichanga de barrio, malito, lo ganaba cualquiera. Palestino la metió y ganó. Ocasiones de gol, hubo muy pocas y la U no tuvo ninguna clara“, sentenció.

Las Heras critica el fútbol que muestra la U (Photosport)

Finalmente, criticó con dureza el juego de los universitarios, algo que muy poco deja para aplaudir. “Yo lo vengo diciendo, la U no tiene fútbol, no juega nada y hacerlo en una cancha así, era complicado, pero en sí, la U no tiene fútbol”, cerró Las Heras.