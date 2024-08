Un mítico jugador del club llamó a no ilusionarse con el defensa uruguayo. Espera verlo ante O'Higgins.

Ex Ballet Azul pone paños fríos por el debut de Fabricio Formiliano: "No por tener cartel jugará bien"

Universidad de Chile alista el debut de uno de sus últimos refuerzos. En el encuentro ante O’Higgins habrá una importante novedad en el once inicial: Fabricio Formiliano irá desde el arranque.

El defensor uruguayo fue considerado por Gustavo Álvarez y vivirá su primer encuentro con los azules. Para un mítico emblema de la institución, el zaguero proveniente de Montevideo Wanderers no es sinónimo de resultados.

Y es que Francisco Las Heras llamó a tener mesura. En conversación con BOLAVIP CHILE, el integrante del Ballet Azul le puso paños fríos al arribo del campeón con Peñarol. Poco importa su currículum si no rinde en los laicos.

“Está bien, es un jugador que debería estar entrenado y jugando. No tengo muchos antecedentes de él, no lo conozco ni lo he visto jugar”, comenzó señalando el emblema azul.

Sin embargo, se aventuró a expresar: “Tú ves en Colo Colo, que está jugando Javier Correa… ¿Cuántas pelotas tocó (en el Superclásico)? No necesariamente por tener un cartel en la espalda jugará bien”.

Finalmente, rememoró por qué terminó fichando en Universidad de Chile. “Se le dio la oportunidad a la U de traerlo y está castigado (Franco) Calderón. Vamos a ver cómo es su juego, capaz que hasta sirva para la línea de tres”, cerró.

Pancho Las Heras se refirió al inminente estreno de Fabricio Formiliano en Universidad de Chile.

Titular en Universidad de Chile

Cabe destacar que el zaguero charrúa será parte de la alineación titular para enfrentar a O’Higgins. Acompañará a Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Marcelo Morales en la retaguardia.

¿Con quién formarán los azules? Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Fabricio Formiliano, Marcelo Morales; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Israel Poblete; Maximiliano Guerrero, Cristián Palacios y Leandro Fernández.

Siguiente encuentro

El partido entre Universidad de Chile y O’Higgins se jugará el sábado 17 de agosto. Se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio El Teniente.