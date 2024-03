Ex capitán de Universidad de Chile critica con todo a su hijo por pobre partido en Deportes Copiapó: "A esta altura de su vida..."

Rostros felices en el mundo de Universidad de Chile luego del triunfo conseguido ante Deportes Copiapó en condición de visita por tres tanto a uno y que lo mantiene con dos triunfos en igual cantidad de compromisos.

Es por eso, que aprovechando la instancia, BOLAVIP CHILE dialogó con un histórico de la U, Roberto Reynero, quien alabó el juego de los azules en estos primeros partidos.

“Estamos viendo que la U está más solvente que en años anteriores y sí me ilusiono, porque mantienen el juego, rotan el balón y si hay que ponerse el overall, lo hacen“, sentenció el ex capitán.

El recordado Príncipe, también enfatizó que el nivel de Leandro Fernández y los goles de de Cristian Palacios, son fundamentales de cara a lo que viene.

“Con la confianza del Chorri Palacios y la calidad de Fernández, uno se entusiasma de cara al clásico. Fernández fue el mejor y no hubo puntos bajos que pongan la alarma“, expresó Reynero.

Las críticas de Roberto Reynero a su hijo, Felipe

frente a los azules y defendiendo la camiseta copiapina estuvo Felipe Reynero, hijo de Roberto en la derrota del equipo del León de Atacama y que muy poco pudo hacer en este compromiso.

El ex lateral de la U, tuvo palabras para el cometido de su hijo en el compromiso en el norte. “Le faltó incursionar ahí, creerse el cuento, encarar más, pedir el balón, pero creo que a esta altura de su vida, a los 34 años tuvo que haber aprendido todo lo que le enseñó el fútbol”, sentenció el ex futbolista.

Finalmente, tuvo duros comentarios, sobre todo en la comparativa con su nivel. “Yo era atrevido y eso me llevó a tener un nivel alto y mi hijo si no le sale, se taima o se queda ahí, en ascuas”, cerró Reynero.

Roberto Reynero no tuvo piedad con su hijo, Felipe (Archivo)

¿Cuándo se juega el Superclásico?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 10 de marzo a las 18 horas en el Estadio Monumental.