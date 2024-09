Ex delantero de la U critica duramente el partido de Cristian Palacios contra Iquique: "No puso ganas"

La caída de Universidad de Chile ante Deportes Iquique despertó críticas. Además de los cuestionamientos hacia Piero Maza por su arbitraje, algunos referentes azules se lanzaron contra los jugadores de Gustavo Álvarez.

Uno de ellos no quedó conforme con el duelo de Cristian Palacios. ¿La razón? Aseguró que en las instancias más complejas es donde más ímpetu hay que tener. No percibió dicho esfuerzo del charrúa-chileno.

Ese es el caso de Cristián Olguín. En conversación con BOLAVIP CHILE expresó su desazón por el partido del atacante y le pidió más entrega. Para él, ello fue clave en su salida del campo de juego.

“Ahí se ven los delanteros cuando tienen ganas, deseos, que no se achican con nada. Cuando no se dan las cosas hay que poner el alma. Lamentablemente, el delantero no estuvo bien y es lamentable lo que está pasando”, señaló.

En dicha línea, Cepillín agregó: “Por eso el técnico lo sacó, lo vio mal. No tuvo ninguna oportunidad de gol. No luchó, no jugó para el equipo. Cuando no salen las cosas, hay que poner las otras cosas, el deseo, las ganas. No ocurrió eso”.

Sin embargo, lo dejaría en la estelaridad. “En cualquier momento te puede hacer un gol. Pero eso le puede servir para que no vuelva a entrar de la misma forma con la que entró contra Iquique. Siempre hay que tenerlo”, destacó.

Cristián Palacios recibió críticas de parte de un recordado delantero de Universidad de Chile.

La lucha por el título

Finalmente, Cepillín Olguín le restó importancia a la lucha contra Colo Colo. Es más, se aventuró en asegurar que el archirrival no conseguirá la victoria en sus tres duelos pendientes: ante la UC, Huachipato y Unión La Calera.

“La U tiene que seguir nomás, Colo Colo tiene que jugar los tres partidos. No creo que los gane”, concluyó el recordado delantero ochentero.

Cuándo juega Universidad de Chile

A falta de oficialización, el cuadro azul recibirá a Unión La Calera el sábado 5 de octubre desde las 21:00 horas. Será en el Estadio Nacional.