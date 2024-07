Ex delantero de Universidad de Chile le hace la cruz a Leandro Fernández: "¿No le gusta ser tan choro?"

Leandro Fernández recibe duras críticas tras la dura sanción que se le impuso por su expulsión ante el SAU. El delantero estará fuera por tres partidos en Universidad de Chile -ya cumplió uno- y ello genera molestia entre los referentes.

Uno de los que lapidó al atacante fue Martín Gálvez. Quiere una segunda oportunidad para Ignacio Vásquez (también lo criticó) y no ver más al argentino en cancha. Que espere por su turno.

“Qué pena que estos cabros no se den cuenta, estos partidos los tienen que aprovechar para salir en ambulancia de la cancha. Debería haber mostrado el triple de sus credenciales, mostró el primer tiempo nomás”, comenzó indicando a BOLAVIP CHILE sobre la promesa azul.

“Era la oportunidad como para decir que a Leandro Fernández le va a costar agarrar camiseta”, continuó señalando. ¿Lo quiere de titular ante Everton? “Sí, demostró. Que Fernández que se la coma afuera. ¿No le gusta ser tan choro? Que se la coma afuera”, agregó.

Tincho Gálvez criticó duramente al atacante de Universidad de Chile.

El nuevo refuerzo de Universidad de Chile

Tras ello, Tincho Gálvez se manifestó acerca del nuevo fichaje de Universidad de Chile: Antonio Díaz. El lateral izquierdo llegará a luchar con Marcelo Morales (¿o a reemplazarlo) y José Castro.

“Me parece que lleva años cumpliendo una buena labor en O’Higgins. Por lo menos tres o cuatro años en un equipo que no ha andado bien, pero él ha sido de los más regulares”, detalló.

En dicha línea, acepta que reemplace a Marcelo Morales: el canterano no es indispensable. “La posibilidad es tener a un jugador nuevo, que nos otorgue otra variante en el juego. Si tú me dices que Marcelo Morales es como el Huaso Isla, no lo vendo”, cerró.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será contra Everton por Copa Chile. Se jugará el domingo 7 de julio, desde las 15:00 horas, en el Estadio Sausalito.