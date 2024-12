Son días en donde la dirigencia de Universidad de Chile busca de manera desesperada sumar a sus refuerzos de cara a la exigente temporada 2025 que se les avecina, donde entre otros desafíos, volverán a competir en la Copa Libertadores.

Al menos, el puesto del centroatacante pareciera ser el de mayores dolores de cabeza está generando hoy por hoy a la dirigencia y al propio entrenador, Gustavo Álvarez.

Es por eso, que en las últimas horas ha salido la opción de mantener en el plantel a Cristian Chorri Palacios, aunque se ve complejo y el propio DT le planteó la opción de continuar en la U.

¿Debe seguir? Fue lo que le preguntamos a Cristián Olguín. El ex jugador azul dialogó con BOLAVIP CHILE y dijo que si no hay dinero, el ex uruguayo tiene que seguir. “Si no hay plata, hay que dejar a Palacios. Conoce el club, a veces hace goles increíbles, pero se pierde muchos, también”, afirmó el recordado Cepillín.

Olguín tiene a su preferido: “Es del estilo que le gusta al hincha”

Sobre los tres nombres que suenan en la actualidad entre Rodrigo Holgado, Rodrigo Contreras y Octavio Rivero, el ex atacante universitario dio a conocer a su predilecto.

“A mi me gusta Contreras, porque aguanta el balón, hace goles, juega y es bravo. Está pintado para la U, es el estilo de jugador que le gusta al hincha”, manifestó el otrora futbolista.

Por último, cree que el Tucu cumple con todas las cualidades para jugar la Copa Libertadores. “Es un jugador que conoce el fútbol chileno, es bueno y en Copa Libertadores vamos a necesitar jugadores de esas características”, cerró Olguín.