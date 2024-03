Universidad de Chile derrotó 1-0 a O’Higgins por el torneo local y se ubicó en la segunda posición de la tabla. Ello comienza a ilusionar al hincha azul y a los jugadores que recuerdan con cariño al club. Uno de ellos es Hugo Droguett, que tras el triunfo en el Estadio Nacional comienza a palpar el éxito del entrenador Gustavo Álvarez.

Así lo confesó el propio Hugo Droguett en los micrófonos de Bolavip Chile. Para el exfutbolista ya quedó exhibido lo que propone el director técnico argentino de la U, lo que pavimenta el camino a importantes cosas. En dicha línea, aseguró que la victoria ante Colo Colo aportó en diversos sentidos.

“Se contrató un técnico con tiempo y los refuerzos llegaron con tiempo… Le van agarrando rápido la mano al entrenador. Están jugando con confianza por haberle ganado a Colo Colo después de tanto tiempo”, comenzó indicando el retirado jugador de 41 años.

“Si bien la mayoría de jugadores no tenía el peso (de no derrotar a Colo Colo en el Estadio Monumental), el no ganar ahí te marca el torneo. Haberse sacado ese peso ayuda mucho a lo que se pueda hacer en el campeonato”, agregó el ex jugador de la U.

Hugo Droguett se ilusiona con la U de Gustavo Álvarez.

Confía en que 2024 será exitoso para Universidad de Chile

Finalmente, Hugo Droguett se refirió a las expectativas que tiene sobre Universidad de Chile para esta temporada. Sin aventurarse con alcanzar la corona número 19, sí aludió a que Gustavo Álvarez está marcando el camino para lograr dicha presea.

“Es muy prematuro, van cuatro fechas, pero el juego te marca el camino para lo que viene más adelante. Creo que Universidad de Chile va a tener un gran año”, concluyó.

Próximo partido de la U

Tras vencer a O’Higgins, en la U se enfocan en la preparación para el partido contra Cobresal. Dicho encuentro, el siguiente de los azules en el torneo, se jugará el sábado 16 de marzo. Comenzará a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.