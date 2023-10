Ex delantero ochentero de la U le presta el ropero completo al Chorri Palacios: "Prefiero que se quede"

Universidad de Chile tendrá que tomar muchas decisiones a fin de temporada. La principal es la continuidad de su técnico, Mauricio Pellegrino, el que sólo firmó por este 2023 y la campaña realizada no le alcanza para aspirar a otro torneo más.

Un jugador que depende mucho de la permanencia o no del entrenador argentino es Cristián Palacios, delantero que está borrado de las citaciones de la U y ni siquiera ha estado en la banca en los últimos partidos.

Hay voces que aseguran que el uruguayo debe partir sí o sí del cuadro azul, se quede o no Pellegrino, pero, también el charrúa tiene apoyo, y es el caso del ex delantero universitario Cristián Olguín, el que le confiesa a Bolavip que siempre ha confiado en las condiciones del oriental.

“Ha sido un año complicado para él porque ha jugado muy poco, ha hecho pocos goles, es un goleador, en la Unión lo hizo muy bien”, asegura el Cepillín.

Cristián Olguín prefiere que el Chorri Palacios se quede en la U

El campeón de la U en el Ascenso, afirma que antes de tomar una decisión respecto al futuro de Palacios, incluso con Pellegrino en la banca, es saber si contratarán jugadores en ofensiva para el 2024.

“Hay que ver si traen un 9 goleador, si es así, creo que Palacios debería partir, pero si no, que se quede”, asegura.

Cristián Olguín reconoce que Palacios “a mi me gusta, juega bien, es goleador, pero este año no ha andado, debería quedarse más si no traen un 9 de renombre, prefiero que se quede”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristián Palacios en Universidad de Chile?

El delantero uruguayo llegó en enero de 2022 a los azules, firmando por tres años en el cuadro laico, ergo, su vínculo termina en diciembre de 2024. Por lo tanto, aún está unido a la U por todo el próximo año.