Gustavo Álvarez vs Mauricio Pellegrino: Declaraciones de Cristopher Toselli y Matías Zaldivia marcan importante diferencia entre ambos entrenadores

Diez días de trabajos lleva Universidad de Chile en lo que respecta a su pretemporada con miras al inicio del Campeonato Nacional de Primera División programado para el fin de semana del 17 de febrero.

Mucha intensidad en el trabajo físico, con importantes momentos en el gimnasio y por cierto, las prácticas futbolísticas tienen a los jugadores azules trabajando a full en el Centro Deportivo Azul.

No obstante y pese al incipiente trabajo que aún no se ve plasmado en cancha, los futbolistas de la U no se quedan atrás en lo que repsecta a los reales objetivos del cuadro estudiantil de cara al 2024.

Eso tiene a algunos miembros del plantel con declaraciones bastante optimistas y que es lo que ha trasuntado de alguna manera el argentino Gustavo Álvarez en sus primeros días como estratega azul.

La diferencia entre Gustavo Álvarez y Mauricio Pellegrino

Entre alguno de los aspectos que más se ha notado entre Gustavo Álvarez y su antecesor, Mauricio Pellegrino, han sido el tono de algunas declaraciones en el período de pretemporada.

Así como el Flaco Pellegrino se enojó con Leandro Fernández por en su momento comentar en DSports que él había llegado para cambiar la historia del club y ganar el clásico ante Colo Colo llamándolo a terreno, incluso, hoy la historia pareciera ser diferente.

Por ejemplo, el golero Cristopher Toselli declaraba en Diario La Tercera hace unos días “este año el objetivo es el campeonato”, dando a entender que en la interna no hay doble lectura al respecto.

Por su parte este jueves, Matías Zaldivia en diálogo con el sitio oficial del club no dudaba en decir, “tenemos que ir por el título“, en clara demostración de estar en línea con el guardameta.

Es decir, Gustavo Álvarez les da plena autonomía en responder lo que ellos estimen conveniente sin tener que pasar por su oficina como sí lo hizo Mauricio Pellegrino. Habrá que esperar hasta diciembre si es que se cumplen los pálpitos de ambos jugadores.

Toselli y Zaldivia declararon algo impensado en el proceso anterior (Photosport)

¿Cuál fue la campaña de Álvarez con Huachipato campeón en 2023?

El cuadro acerero logró el título con 57 puntos, gracias a 17 triunfos, 6 empates y siete derrotas, marcando un 63,3% de rendimiento.