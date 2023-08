Ex jugador de la Universidad de Chile aniquila el rendimiento del equipo de Mauricio Pellegrino: "No logran dar tres pases seguidos, así es difícil"

Universidad de Chile sigue profundizando su crisis dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ cayeron en esta jornada por 2-1 ante Unión La Calera y sumaron así un nuevo resultado negativo, el cual aleja al club de sus grandes desafíos para esta temporada.

Ante el rendimiento del equipo en este día, un ex jugador de los ‘Azules’ como lo es Hugo Droguett conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue esta derrota del conjunto ‘Laico’, en la que recriminó el nivel futbolístico del equipo.

“Está complicado, es difícil, seguramente cambiar hoy adportas de un clásico, no sé que será mejor. Se ve complejo el panorama, la U no lograr hilvanar jugadas, no logra dar tres pases seguidos. Claramente es muy difícil poder doblegar de esa forma”, comenzó señalando Droguett.

En esa línea, el ya retirado jugador enfatizó en lo que fue la importante desatención de la zaga de la U en el segundo gol de La Calera y marcó, que los dirigidos por Pellegrino despertaron demasiado tarde.

La U sufrió una nueva derrota en el Campeonato Nacional | Foto: Photosport

“En el segundo gol Toselli ya no pudo atajar más, cada balón cruzado para la U es una complicación en demasía, casi siempre termina en gol. El panorama es complicado, después del 2-0, los jugadores intentan más cosas, con más ímpetu y la U quizás se vio un poquito mejor, pero es tarde para doblegar al rival”, apuntó.

El ex jugador de la U muestra su preocupación por lo que es esta mala racha del club, la cual sin duda alguna hace aparecer los fantasmas de campañas anteriores, las cuales esperan que no se crucen en su camino.

“La U está cayendo en un hoyo que nadie quería, después de que estuvo en los primeros lugares, estar ahora en esta situación es inentendible. Esperemos que pueda salir a flote esta U nuevamente”, explicó.

Finalmente, Droguett ya comenzó a palpitar lo que será el Superclásico ante Colo Colo, en la que fue muy poco optimista a que la U pueda sacar un buen resultado ante su archirrival por la gran diferencia que hoy existe entre ambos equipos.

“Con un empate daría para celebrar ante Colo Colo, pero es complejo el panorama, Colo Colo hoy en día y hace bastante tiempo está a otro nivel”, concluyó.