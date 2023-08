Ex jugador de Universidad de Chile confiesa que sigue sin dormir luego del gol que se perdió ante Colo Colo en el Monumental: "Me acuerdo mucho de esa jugada"

Un solo semestre bastó para que el uruguayo Leonardo Fernández calara hondo en los hinchas de Universidad de Chile, todo pese al mal momento que vivía esa temporada el cuadro estudiantil.

Pero, en la memoria de los simpatizantes azules está la ocasión desperdiciada que tuvo el charrúa ante Colo Colo en el Estadio Monumental en el segundo semestre de 2019.

Y es que empezado el segundo tiempo, Nicolás Oroz, hoy en Racing Club, y el propio Fernández armaron una gran jugada colectiva que pudo ser el 2 a 0 parcial ante el Cacique, pero el volante formado en Fénix no estuvo fino frente al arco y Brayan Cortés evitó lo que pudo ser una catástrofe en el recinto deportivo de Pedrero.

Fernández enfrentando a Colo Colo en el Monumental | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

En conversación con el periodista José Tomás Fernández de AS Chile, el actual mediocampista ofensivo de Fluminense de Brasil recordó lo que fue esa comentada jugada.

“Me acuerdo. Lo que no recuerdo es si era el 2-0 esa jugada, pero me quedó para la de palo y se la dejé en las manos al arquero, no tuve fuerza para meterla. Son cosas que pasan y quedan para mejorar. Me acuerdo mucho de esa jugada, porque hubiese sido muy difícil que Colo Colo diera vuelta el partido”, reveló.

En total, el Morterito convirtió un gol y dio dos asistencias en siete encuentros con la camiseta del elenco bullanguero, para luego partir al Toluca de México.