¿Mauricio Pinilla a Colo Colo?: La llamativa respuesta del ex goleador de Universidad de Chile

Mucho se ha hablado en las últimas horas en Argentina sobre el fichaje de Carlos Tevez a Independiente de Avellaneda. Y es que el jugador identificado en Boca Juniors será el nuevo entrenador del Rojo, algo que no fue bien visto por los hinchas Xeneixes.

Ante esta situación, en el programa radial Deportes En Agricultura comenzaron a debatir sobre este tema. Fue ahí que Mauricio Pinilla le consultó a Patricio Yáñez: “¿Tú no serías técnico de la U Pato?”, a lo que el campeón de la Copa Libertadores de 1991 con Colo Colo respondió: “sí, ¿por qué no?”.

Juan Cristóbal Guarello no perdió la ocasión para hacerle otra consulta a Yáñez. “Pato, ¿tú serías técnico de la U en la quiebra y yéndose a segunda división?” y ahí el comentarista deportivo indicó “no, ahí es difícil”.

Sin embargo, una respuesta del ex delantero de Universidad de Chile fue la que más llamó la atención de los auditores del reconocido espacio deportivo. “Yo no podría dirigir a Colo Colo ni cagando”, sentenció el ex Coquimbo Unido.

Hay que tener presente que Pinigol tuvo tres pasos por el Romántico Viajero, club al que cada vez que puede el canterano azul le declara su amor eterno.

En total, el formado en la U disputó 75 partidos y anotó 40 goles con la camiseta del cuadro universitario.