En este 1 de enero del 2026, el fútbol no tiene descanso y en diversos países alrededor del mundo la actividad se mantiene con absoluta normalidad, en donde algunos equipos ya han visto acción por primera vez en el año.

Mientras acá en Chile recién partíamos la fiesta por la llegada de este nuevo año, un compatriota a las 01:00 de la madrugada saltaba al terreno de juego para ver acción en el primer partido de fútbol en este 2025, el cuál se disputó en Australia.

En la primera división del fútbol australiano se llevó acabo el partido, en la que se enfrentó el Auckland FC ante el Newcastle Jets, compromiso que terminó con la victoria del conjunto visitante por 3-1.

El chileno que vio acción en este partido fue el ex Universidad de Chile, Luis Felipe Gallegos, quien hoy milita en el Auckland FC, club que lidera la A-League con 20 unidades.

Gallegos fue titular en el primer partido del 2026 | Foto: Getty Images

El ex jugador azul fue titular en lo que fue la derrota de su equipo y jugó hasta los 65 minutos, en la que fue reemplazado por Cameron Howieson

Con esta derrota, el Auckland FC podría perder el liderato de la liga australiana, ya que si el Sydney FC se impone en su duelo ante el Melbourne City, le arrebataría dicho lugar.

