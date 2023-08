Vicente Fernández se adjudica la misma camiseta de ex jugadores con cuestionado paso por Universidad de Chile

Este martes, fue presentado el nuevo jugador y única incorporación para el presente semestre en Universidad de Chile, el lateral izquierdo Vicente Fernández, en el Centro Deportivo Azul.

En la ocasión, el ex Talleres de Córdoba enfrentó las consultas de la prensa quienes hicieron alusión, puntualmente a su estado físico y lo que implica para él sumarse al cuadro azul.

“Apenas supe que había una oportunidad de venir, no tuve ninguna duda que era un gran desafío para mi. Venir a un club como la U, no hay otra forma de decirlo que es un gran desafío”, sentenció el ex Palestino.

Fernández, agregó que “vengo a aportar con mi experiencia. Me considero un lateral izquierdo que tiene mucha proyección en ataque, buena seguridad defensiva y aportar con mi granito de arena, desde donde me toque”, afirmó el Vicho.

Sobre la competencia que tendrá con Marcelo Morales y luego, eventualmente con José Castro, Fernández sostuvo que “tengo claro que vengo a competir y jugarme un puesto con dos jugadores con mucha proyección. Marcelo mostró el fin de semana un alto nivel, pero vengo a pelear mi oportunidad y creo que tanto para él como para mi, es beneficioso tener una competencia sana”, reconoció.

¿Qué número usará?

Algo que todos esperaban y les gusta saber es el número que llevará en la camiseta el nuevo jugador que se suma a un plantel. Pues bien, Vicente Fernández se adjudica la número 15, la misma que usaba en Palestino y que la llevará por el resto del semestre en el equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

El nuevo 15 azul (Photosport)

El código, está muy cercano a jugadores zurdos en la historia de la U, que lamentablemente han estado muy lejos de dejar buenas impresiones en su paso por los universitarios.

El último en ocupar la número 15 fue Luis Felipe Gallegos, quien recientemente dejó el club. Mientras que hace un par de temporadas, fue Jean Beausejour quien la portó en su espalda y que no pudo reeditar actuaciones como en la selección chilena o en otros clubes.