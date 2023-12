Ex portero de Universidad de Chile y opción de trabajar en la U: "Si me llaman, ya estaría afuera del CDA"

Es un hecho, que tras el término del Campeonato Nacional de Primera División, Mauricio Pellegrino no va a continuar como entrenador de Universidad de Chile y es por eso, que la dirigencia ya busca a su reemplazante.

Uno de los grandes candidatos es el estratega de Huachipato, Gustavo Álvarez, de gran campaña dirigiendo a los acereros y al menos, es un nombre que está en la carpeta del segundo piso del Centro Deportivo Azul.

En su cuerpo técnico, trabaja un conocido en la U, el ex portero Miguel Jiménez, quien el año pasado se retiró del fútbol profesional y desde este 2023, es el preparador de arqueros en el elenco de la usina.

Bolavip Chile conversó con el ex guardameta sobre esta opción de llegar a los azul, nuevamente, y cómo conoció al actual técnico del cuadro de Talcahuano, donde agradece que haya aprobado su llegada al club.

“Desconozco (el interés por el entrenador de parte de la U). Conocí a Gustavo Álvarez recién en Huachipato. A mi me contactaron los dirigentes y seguramente con la venia de él. Hemos tenido una buena relación con el profe, pero no me aventuraría, aunque sea maravilloso”, reconoció el querido Fósforo.

Miguel Jiménez no esconde su deseo de trabajar en Universidad de Chile

El ex portero de la U entre 2015 y 2016 siendo el relevo de Johnny Herrera, afirmó que son noticias que alegran la vida más aún, que recién es su primer año como entrenador de arqueros.

“Estoy haciendo mi primer año como preparador y mira, Gabriel ya suena en Católica. Que me den esas noticias es reconfortante, que te reconozcan es agradable, es lindo“, sostuvo el ex entretubos.

Finalmente y sobre si existiera la opción real de venir a los azules, “¿Si me llamasen? ya estaría afuera del CDA, pero hablando en serio, sería súper difícil negarse a una oportunidad como esa“, concluyó Jiménez.

Jiménez fue arquero de la U entre los años 2015 y 2016 (Photosport)

