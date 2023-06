Ex seleccionado se refiere a su frustrado fichaje en la U: "Siempre sale mi nombre en los clubes"

Universidad de Chile buscó un arquero para competir con Cristóbal Campos en la presente temporada. Ese golero lo encontró en Cristopher Toselli, pero también hubo otra alternativa. Se trata de Gabriel Castellón, profesional de 29 años que se desempeña en Huachipato.

El formado en Santiago Wanderers se refirió a la opción de llegar al Romántico Viajero. “Cuando es el tema de fichajes, siempre sale mi nombre en los clubes. También me siento orgulloso porque al final es la calidad de jugador y de persona que uno es y que te estén mirando los otros clubes para reforzar es bueno”, dice en el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports.

Castellón aseguró que estaba la opción de llegar al Centro Deportivo Azul. “Sí, estaba la oportunidad de poder ir a la U. Obviamente ellos estaban buscando un arquero, pero a lo mejor tenían su lista y todo”.

Gabriel Castellón expresó que sí quería llegar a la Universidad de Chile en el anterior mercado de fichajes (Foto: Photosport)

El guardameta que fue tercero tras Claudio Bravo y Gabriel Arias en la era de Martín Lasarte, confesó que no recibió el llamado directo: “Directamente a mí no me contactaron, pero sí sabía que había una posibilidad de poder ir a Santiago”.

Cuando le pidieron dar su postura, dio el sí para que avanzaran las tratativas. “Di mi opinión de que si se podía concretar, se diera y si decidían por otro jugador uno sigue trabajando igual siempre”.