Diego Rivarola se refiere al momento de la Universidad de Chile tras su eliminación de la Copa Chile en penales ante O’Higgins en el estadio Santa Laura. El ídolo de la U lamenta la situación, principalmente por los fanáticos azules.

“Lamentable por los hinchas. Últimamente ha sido bien lamentable por el tema hincha que le ha tocado enfrentar esta situacion durante mucho tiempo. La U vuelve a quedar fuera de una copa importante para el medio y lo que significa Universidad de Chile”, dice Gokú en el programa ESPN F90.

El exfutbolista considera que era un desafío complicado para el equipo de Mauricio Pellegrino. “Era un partido que no era facil. O’Higgins tiene un buen equipo, juega bien. La U en líneas generales pudo haberlo ganado en algún momento, tuvo algunas ocasiones claras de gol y no lo pudo hacer”.

Rivarola siente que la U se estancó. “Sigue con falencias que uno esperaba que con este descanso a lo mejor empiecen a a pasar y no han pasado, eso conlleva a que no hay cambios de jugadores”.

El exdedelantero pide cambios. “La U en el primer semestre mostró falencias desde lo futbolístico, príncipalmente de la mitad de cancha hacia adelante. Hoy las falencias son las mismas. Todos nosotros lo vemos, el tecnico lo ve. Hay que ver la parte de la dirigencia, creo que también lo ve, pero ¿Qué van a hacer con eso?”.

Diego Rivarola avisa que si la U no se refuerza en ofensiva no peleará arriba en el Campeonato

En ese sentido, espera refuerzos en la parte ofensiva del equipo. “La U necesita un cambio. Si la U quiere que gane y que mejore, necesita un cambio de mitad de cancha para adelante”.

Diego Rivarola le pide a la dirigencia de la U reforzar al equipo (Foto: Photosport)

Además deja claro que con el lateral izquierdo no le basta. “Yo creo que no alcanza. Habría que preguntarle a Michael Clark que es lo que quiere para Universidad de Chile para este año”.

Por último, el comentarista considera que si la U sólo se refuerza con algún jugador más que un lateral no va superar los puestos que rondan al sexto lugar y no peleará el torneo. “Que no traigan a nadie y ahí vamos a quedar. Vamos a terminar un poco más abajo o más arriba, pero ahí nomás y afuera de la Copa Chile”.