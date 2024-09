Durante los primeros meses de este 2024, tanto el ex jugador como el club, realizaron publicaciones entusiasmando a los hinchas. No obstante, todo cambió ¿Las razones? La propia Ardilla los cuenta.

Ha sido un año bastante especial para Universidad de Chile. El cuadro azul es líder del Campeonato Nacional y de la mano del entrenador Gustavo Álvarez, los estudiantiles se ilusionan con alcanzar la estrella 19.

Sin embargo, otro tema ha rondado en la cabeza de los hinchas de la U este 2024 y es la despedida de Walter Damián Montillo, quien ha ido adelantando información en sus redes sociales, como también el propio club.

Y los hinchas se ilusiona, pero también se preocupan de lo que podría ser el adiós con hinchas en las gradas de parte de la Ardilla. Pese a eso, desde hace algunos meses las publicaciones cesaron y los aficionados se preocupan.

Es así como el ex creador de la U dialogó con BOLAVIP CHILE desde España que es donde vive en estos momentos y aclaró, en qué está el tema de su despedida del fútbol, pese a que se retiró en febrero del año 2021.

“Tuvimos un par de amagues porque en realidad, nunca nos pudimos poner de acuerdo con las fechas. La verdad es que yo al vivir en España, o sea, tengo que buscar una fecha que me pueda acomodar a mi y a mis invitados”, dijo Montillo.

Complementando aquello, señaló que “al no ser chileno y al no tener a todos mis amigos en Chile, es complicado. El tema de poder llevar a todos y que sea una fecha que por ahí, la gente del fútbol esté de vacaciones”, reconoció.

Montillo aclara cuándo se realizaría su partido de despedida

Pero, ¿Cuándo se realizará el partido de despedida? El ex seleccionado argentino afirmó casi de manera resignada y para el pesar de los hinchas, que el tema se ha ido enfriando y la posibilidad de hacer el gran evento está en vilo.

“Estaba con la ilusión que sea en diciembre, pero las fechas del Estadio Nacional no coincidían asi es que no se cuándo será. Ojalá que sea pronto, para no engordar tanto. Pero este 2024, está muy complicado, porque a mi me gusta hacer las cosas bien, soy muy cuadrado y para eso, se necesita más que tres o cuatro meses”, sentenció el ex jugador.

¿Quiénes estarían en su despedida?

Desde luego, muchos se preguntan quiénes podrían ser parte de la posible fiesta, que el trasandino fue detallando. “La idea es poder invitar a la gran mayoría de los que pudieron jugar conmigo, más que nada la gente del 2010, porque siento que marcó mucho a la gente de la U con esa Libertadores, a mi también por lo que viví con Santino. Hice grandes amistades en ese plantel”, añadió.

Siguiendo al detalle, dijo que una estrella chilena tiene que estar presente. “Agregar otros, por ahí al Matador Salas, que no estaba en ese plantel, pero lo voy a invitar y desde luego gente de la U. También amigos que no son de Chile, pero eso es lo complicado”, suscribió.

Montillo fue compañero de Salas en 2008 (Archivo)

¿Y Neymar? “Neymar está, pero eso también es complicado. Depende mucho de sus agendas, donde también juegan por su selección y eso es más difícil”, concluyó así Walter Montillo con nuestro portal desde España.

Montillo compartió con Neymar en Santos formando una gran amistad (Archivo)

¿Cuáles fueron las temporadas en que estuvo Montillo en la U?

El ex jugador argentino estuvo en la U entre las temporadas 2008 hasta mediados del 2010 y en el año 2020.