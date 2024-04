En la actualidad, la Universidad de Chile atraviesa uno de los mejores momentos desde hace años. Los azules son el líder en la tabla del Campeonato Nacional con 20 puntos en ocho partidos disputados sacándole cuatro unidades de ventaja a Deportes Iquique, su máximo perseguidor.

Este buen presente tiene nombre y apellido: el argentino Gustavo Álvarez, entrenador que llegó al Centro Deportivo Azul (CDA) proveniente de Huachipato con un título bajo el brazo.

El invicto que mantiene el Romántico Viajero en el presente torneo nacional (6 victorias y 2 empates) tiene a los hinchas bullangueros con la fe intacta de poder levantar el título.

MANUEL SUÁREZ DESTACA EL NIVEL MOSTRADO POR LA U EN EL TORNEO NACIONAL

Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Selección Chilena, en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave destacó lo que está haciendo la U y el director técnico trasandino.

“La U ha ido in crescendo, entonces no veo que de repente los equipos te vienen a jugar porque ya te reconocen con una característica. Ha ido in crescendo y ha ido de menos a más considerablemente”, arrancó diciendo el ex DT del Cortuluá de Colombia.

La U buscará ante los Árabes mantener el invicto en el Torneo Nacional | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En la misma línea, Suárez agregó que “los jugadores van entendiendo las nuevas dinámicas de Gustavo Álvarez. Empezamos con la A y ya vamos en la M y la idea es llegar a la Z donde se va a hacer más complejo todo y la U ha ido avanzando en el modelo y se ha transformado en un equipo protagonista e interesante”.

“El equipo juega bien y es entretenida verla porque tiene jugadores interesantes”, finalizó.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A JUGAR LA U POR EL CAMPEONATO NACIONAL?

El siguiente partido de la U será contra Palestino el domingo 21 de abril. Comenzará a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.