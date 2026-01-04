Universidad de Chile ya pone el foco en lo que será la temporada 2026, en el que los ‘Azules’ se preparan con todo para este competitivo año, en el que esperan ir a por todo.

Sobre esto, en la U saben que es importante lo que es la conformación de su plantel, en la que quieren mantener el grueso de su plantel y agregar nuevo nombres para tener un competitivo equipo pensando en todos los torneos.

En los últimos días un importante rumor comenzó a preocupar a los hinchas de la U por lo que es el futuro de una de sus grandes figuras, el volante azul, Lucas Assadi ante un posible interés del Atlético Mineiro de Brasil.

Por esta noticia, en las últimas horas una impactante situación es la que dejó congelados a todos los hinchas de la Universidad de Chile por una información que proviene desde Chile por el futuro del jugador.

Assadi es noticia por su futuro | Foto: Photosport

Dan como ‘lista’ la llegada de Assadi a Brasil

Así lo confirmó en esta jornada TVN, quien dentro de sus transmisiones, aseguran de que Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli será el nuevo destino de Lucas Assadi para este 2026.

Si bien aún no hay nada oficial sobre esta posible negociación, desde el medio citado dieron este traspaso como listo y los próximos días serán importantes para conocer si esta situación es un golpe de mercado o un fail.

De momento, Lucas Assadi deberá comenzar este 5 de enero sus trabajos con la Universidad de Chile pensando en el 2026, en donde los ‘Azules’ esperan poder seguir contando con su magia para este nuevo año.

